Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Fränkisch-Crumbach: Verkehrsunfall

Polizei sucht Geschädigten

Fränkisch-Crumbach (ots)

Fränkisch-Crumbach: Verkehrsunfall / Polizei sucht Geschädigten Am Mittwoch (22.02.) gegen 19:00 Uhr verursachte ein 89-jähriger Odenwälder mit seinem Opel Mokka einen Verkehrsunfall in der Darmstädter Straße in Fränkisch-Crumbach und beschädigte dadurch zwei geparkte PKW.

Die Unfallspuren am PKW des 89-Jährigen lassen jedoch darauf schließen, dass zuvor mindestens ein weiteres bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich Rodensteiner Straße / Darmstädter Straße beschädigt wurde. Dieses müsste eine seitliche Beschädigung in Höhe von 50-90 cm aufweisen.

Ebenfalls ist nicht auszuschließen, dass durch den 89-Jährigen eine Hauswand oder eine Mauer in diesem Bereich beschädigt wurde. Die bislang bekannte Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Wer im Bereich Rodensteiner Straße / Darmstädter Straße in Fränkisch-Crumbach einen Schaden an seinem Fahrzeug oder seiner Hauswand feststellt oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten.

