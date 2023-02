POL-DADI: Geschädigte und Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots) - Nach einem versuchten Einbruch am Dienstagabend (21.02.), in der Zeit zwischen 18.40 und 21.00 Uhr, suchen die Ermittler des Bensheimer Kommissariats 41 nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Kriminelle drangen durch ein Fenster in das Bürgerbüro in der Hauptstraße ein und brachen anschließend mehrere Schubladen von Bürocontainern auf. ...

