POL-GG: Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Darmstädter Straße gesucht

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch, den 22.02. befuhren um kurz nach 13 Uhr drei Fahrzeuge die Darmstädter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Aufgrund einer rot zeigenden Ampel musste der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin eines graufarbenen Opels an der Haltlinie stoppen. Der hinter ihr fahrende Fahrzeugführer eines VW Golf bemerkte dies rechtzeitig und kam hinter dem Opel zum Stehen. Ein hinter dem VW Golf fahrender Sattelzug bemerkte das Bremsen der beiden vorausfahrenden Fahrzeuge jedoch zu spät und fuhr auf den VW auf. Aufgrund des Aufpralls wurde der VW auf den vor ihm stehenden Opel geschoben. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000,00 Euro.

Der Opel in der Farbe grau entfernte sich anschließend in Richtung Kurt-Schumacher-Ring von der Unfallstelle, ohne einen Personalienaustausch mit den anderen Unfallbeteiligten sichergestellt zu haben.

Weitere Hinweise auf den Opel oder dessen Fahrzeugführer nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 696-0 entgegen.

