Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Reizgas in Klassenraum gesprüht

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Täter am Mittwochmorgen (22.2.) gegen 8.30 Uhr Pfefferspray in einen belegten Klassenraum der Friedrich-List-Schule in der Hilpertstraße sprühte, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der Täter öffnete nach derzeitigem Ermittlungsstand die Klassentür, sprühte Reizgas in den Raum und flüchtete anschließend unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich niemand durch den Angriff. Der Täter soll nach momentanem Kenntnisstand zur Tatzeit eine blaue Jacke getragen haben.

Wenn Sie Hinweise zu dem Täter geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell