Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Montagabend (20.2.) alarmierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Gießener Straße die Polizei, nachdem sie bemerkt hatten, dass mehrere Kellerverschläge durchsucht wurden. Die unbekannten Täter hebelten dazu in einem noch unbekannten Zeitraum die Hauseingangstür sowie mehrere Kellerverschläge auf. Anschließend durchsuchten die Diebe die Räume und flüchteten danach unerkannt. Ob und was die Kriminellen erbeuten konnten, muss nun ermittelt werden.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

