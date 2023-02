Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Werkzeug aus Transporter gestohlen/10.000 Euro Schaden

Rüsselsheim (ots)

Werkzeug im Wert von etwa 10.000 Euro wurde in der Nacht zum Mittwoch (22.02.) aus dem Innenraum eines Transporters in der Virchowstraße gestohlen. Um an die Beute zu gelangen, wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Wegen des Aufbruchs hat die Kriminalpolizei (K 21/22) die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell