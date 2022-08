Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 21-Jähriger leistet erneut Widerstand gegen Bundespolizisten

Recklinghausen - Olpe - Dortmund (ots)

Heute Nacht (29. August) griff ein Mann Bundespolizisten im Recklinghäuser Hauptbahnhof an und wehrte sich erheblich gegen die Festnahme. Dies endete im Polizeigewahrsam.

Der 21-jährige Mann war zuvor Samstagmorgen im Dortmunder Hauptbahnhof bereits wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte festgenommen worden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5307079

Gegen 01:20 Uhr beobachteten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Recklinghausen, wie der 21-Jährige am Busbahnhof gegen einen Mülleimer trat. Kurz zuvor ging er auch in Recklinghausen Reisende an und schrie lautstark umher. Die Beamten forderten den guineischen Staatsbürger auf diese Handlung zu unterlassen, doch dieser reagierte nicht und schrie weiterhin. Da der Mann aus Olpe augenscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sollte er die Einsatzkräfte zur Bundespolizeiwache begleiten. Dies wollte der 21-Jährige jedoch nicht und widersetzte sich der polizeilichen Maßnahme. Der Mann sperrte sich, verschränkte seine Arme und versuchte sich aus dem Griff zu befreien, als die Beamten ihn fesselten. Die Polizisten brachten den jungen Mann zu Boden, auch hier versuchte er sich der Situation zu entziehen. Ein Reisender bot den Beamten seine Unterstützung an und fixierte die Beine des 21-Jährigen.

Zur Unterstützung forderten die Beamten die Polizei Recklinghausen ein. Unter enormen Kraftaufwand gelang es den Beamten den Aggressor die Handschellen anzubringen. Auf dem Weg zur Bundespolizeiwache ließ er sich mehrfach fallen. Der 21-Jährige wurde in das Gewahrsam der Polizei Recklinghausen gebracht. Ein Polizeiarzt untersuchte den Mann, welches dieser jedoch versuchte zu erschweren.

Die Handlungen konnten mittels BodyCam aufgezeichnet werden. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell