POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.06.2023. Ergänzung

Peine (ots) - Sachbeschädigung an einer Sporthalle in Peine Mit Steinwürfen ist am Abend des 12.06. gegen 20:50 Uhr ein Dachfenster an der Turnhalle in der Eichendorffstraße beschädigt worden. Als die bislang unbekannten Täter bemerkten, dass in der Sporthalle noch Betrieb herrscht, entfernten sie sich ...

