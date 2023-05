Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Willstätt (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge einen Peugeot-Fahrer auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Industriestraße beobachten, der offenbar unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug steuerte. Dem Zeugen gelang es, den 41-Jährigen bis zum Eintreffen einer hinzugerufenen Polizeistreife vor Ort festzuhalten. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest konnte festgestellt werden, dass der Mann mit über 2,5 Promille hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Weil sich der Fahrzeuglenker in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Spezialklinik gebracht.

/ph

