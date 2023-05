POL-OG: Mahlberg - Zigarettenautomat aufgebrochen, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots) - Am Dienstagabend fuhr eine 59-jährige Renault-Fahrerin auf der B500 in Richtung Michaelstunnel. Gegen 18:55 Uhr wartete die Autofahrerin auf Höhe der Kreuzung zur Waldseestraße an einer dortigen Lichtzeichenanlage. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete ein auf der Waldseestraße in Richtung B500 fahrender Velo-Lenker das Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte in Folge mit der ...

