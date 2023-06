Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Ein Jahr nach Sprengung eines Geldautomaten in Hanerau-Hademarschen: Das Landeskriminalamt sucht Zeuginnen und Zeugen

Kiel (ots)

Die Tat liegt fast ein Jahr zurück, die Ermittlungen laufen weiter: In der Nacht des 29. Juli 2022 hatten unbekannte Täter gegen drei Uhr versucht, einen Geldautomaten der Raiffeisenbank in Hanerau-Hademarschen, Theodor-Storm-Str. 2, zu sprengen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein (LKA) gehen derzeit von drei Tätern aus, die nach dem missglückten Versuch in unbekannte Richtung flüchteten.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um eine silberfarbene Limousine der Marke Mercedes, C 220 CDI, Baujahr 2012 bis 2015, Ausstattungslinie Classic.

Auf Basis neuer Ermittlungsansätze sucht das LKA jetzt weitere Zeuginnen und Zeugen, die in der Tatnacht und/oder rund um den Tatort besondere Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise bitte an das LKA, Tel. 0431/160-42537 (8-16 Uhr), an den Kriminaldauerdienst Kiel, Tel. 0431/160-3333 oder an jede Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell