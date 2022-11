Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Nach Angriff durch Unbekannten Pferd verendet

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Von letzten Samstag auf Sonntag kam es auf dem Pferdehof am Ende der Rittenhofer Straße zu einem Angriff auf ein Pferd durch eine bislang unbekannte Person. Die Pferdehalterin hatte die Stute am Sonntagmittag um 12:00 Uhr auf der Pferdekoppel verendet vorgefunden. Am linken Halsbereich befand sich eine ca. 3 cm breite Wunde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Pferd an der Futterstation angegriffen. Nach der Spurenlage zu urteilen bockte das Pferd dort auf und verletzte sich am Vorderlauf. Im Anschluss bewegte sich das Tier weiter über die Koppel und fiel letztendlich aufgrund des Blutverlustes um. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell