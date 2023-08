Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wörrstadt - Fahndung nach vermisstem Mann

Alzey (ots)

Gegen 04:00 Uhr am heutigen Morgen verließ ein 51-jähriger Mann für einen Spaziergang die Wohnung eines Verwandten in Wörrstadt. Von diesem Spaziergang ist er seitdem nicht zurückgekehrt. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der 51-Jährige ist 1,83 m groß und schlank. Er hat kurze, blonde Haare und eine hohe Stirn. Bekleidet ist er vermutlich mit einer Shorts und einem dunkelfarbenen Schlafshirt, dazu trägt er Sneaker. Seit den frühen Morgenstunden wird Wörrstadt und das umliegende Land durch Kräfte der Polizei und Feuerwehr abgesucht. Auch ein Polizeihubschrauber befindet sich im Einsatz. Wer Hinweise zu der vermissten Person geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter Telefon 06731-9110 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

