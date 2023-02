Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann missachtet Platzverweise und leistet Widerstand bei Ingewahrsamnahme

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 28-jähriger Hildesheimer beschäftigte in der Nacht zu Sonntag (12.02.2023) den Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Hildesheim. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann missachtete mehrfach einen Platzverweis, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Dabei leistete er Widerstand. Zwei Beamte wurden leicht verletzt.

Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde die Polizei gegen 04:00 Uhr in eine Wohnung in der Stephanstraße gerufen, nachdem der 28-Jährige mit dem 39-jährigen Mieter, bei dem er zu Besuch war, in Streit geriet und die Wohnung nicht verlassen wollte.

Die eingesetzten Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis für die Wohnung, dem er widerwillig nachkam.

Gegen 04:30 Uhr kehrte er jedoch in die Stephanstraße zurück, klopfte an die Fensterscheiben des Hauses, grölte herum und geriet erneut mit dem 39-Jährigen in Streit.

Einem nunmehr erteilten Platzverweis für den Bereich der Stephanstraße kam der 28-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Der Mann sollte deshalb in Form eines Verbringungsgewahrsams zu seiner Wohnanschrift transportiert werden. Jedoch weigerte er sich in das Dienstfahrzeug steigen. Gegen einen Versuch, ihn in das Auto zu schieben wehrte es sich vehement, u.a. trat er dabei gegen den Türrahmen des Fahrzeugs, um sich wegzustoßen, und im weiteren Verlauf auch in Richtung der Einsatzkräfte. Nur mit großem Kraftaufwand gelang es letztendlich, den Mann unter Kontrolle zu bringen. Eine Beamtin und ein Beamter wurden bei den Widerstandshandlungen leicht verletzt.

Der 28-Jährige wurde zur Wache in die Schützenwiese gebracht. Hier sperrte er sich erneut massiv gegen seine Verbringung vom Dienstfahrzeug in den Gewahrsamsbereich.

Nach der Entnahme einer Blutprobe kam er bis zum frühen Nachmittag in eine Polizeizelle.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. Zudem kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Missachtung des Platzverweises auf den 28-Jährigen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell