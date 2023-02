Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Granatpatrone gefunden

Hildesheim (ots)

Alfeld

Ein Sondengänger fand am Sonntag, 12.02.2023, in der Gemarkung Alfeld/OT Sack, eine 2cm Sprenggranate, welche möglicherweise aus der Bordkanone einer ME 109 aus dem 2. Weltkrieg stammen könnte. Jagdflugzeuge des Typs ME 109 waren während des 2. Weltkrieges auf dem Feldflugplatz auf Wernershöhe stationiert. Das Geschoss wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsen geborgen und abgeholt./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell