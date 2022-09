Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leichtkraftradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Hückelhoven (ots)

Am 05. September (Montag) ereignete sich auf der Gladbacher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 67 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde. Der Hückelhovener befuhr mit seinem Leichtkraftrad aus Fahrtrichtung Hückelhoven kommend den Kreisverkehr der Gladbacher Straße / Anschlussstelle Bundesautobahn 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Als er den Kreisverkehr verließ, fuhr der Mann weiter auf der Gladbacher Straße in Fahrtrichtung Kleingladbach. Einige Meter hinter der Ausfahrt des Kreisverkehrs kam er dann zunächst von der Fahrbahn ab, querte danach die Gegenfahrbahn und stieß vermutlich frontal gegen die Schutzplanke. Hierbei wurde er über die Leitplanke geschleudert und trug so schwere Verletzungen davon, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da bei der Unfallaufnahme der Verdacht hinsichtlich eines Alkoholkonsums vorlag, wurde beim Fahrer die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

