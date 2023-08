Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Mann bedroht Kinder

Gundersheim (ots)

Am Dienstag, 08.08.2023, wurde gegen 12.00 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen eine Bedrohung in Gundersheim gemeldet. Hiernach habe ein Mann einen waffenähnlichen Gegenstand auf anwesende Kinder gerichtet und diesen betätigt. Hierdurch sei es zu einem lauten Knall gekommen. Bei Ankunft der Polizeistreife in Gundersheim waren der Mann und die Kinder nicht mehr vor Ort. Der Mann konnte aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Es handelt sich um einen 63-Jährigen aus Gundersheim. Bei dem verwendeten Gegenstand handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Diese wurde sichergestellt. Die Personalien der geschädigten Kinder sind noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Alzey bittet um Hinweise zur Identifizierung der Geschädigten Kinder unter 06731/9110.

