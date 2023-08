POL-PIAZ: Trunkenheit im Verkehr

Alzey (ots) - Am Montag, 31.07.2023, wurde in der Karl-Heinz-Kipp-Straße in Alzey eine Kontrollstelle von der Polizeiinspektion Alzey eingerichtet. Die Hauptzielrichtung lag in der Feststellung von Fahrzeugführern unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Ein 60-Jähriger Hesse erklärte gleich zu Beginn seiner Kontrolle, dass er keinen Führerschein habe. Neben dem Fahrer erhielt auch der Fahrzeughalter eine Anzeige wegen ...

