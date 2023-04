Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau in S-Bahn sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (17.04.2023) in einer S-Bahn der Linie S1 eine 33-jährige Frau im Bereich Vaihingen sexuell belästigt. Die 33-Jährige fuhr gegen 11.45 Uhr im mittleren Waggon der S1 Richtung Kirchheim, neben ihr saß der unbekannte Mann. Kurz nach der Haltestelle Universität bemerkte die Frau, dass der Unbekannte offenbar Onanierbewegungen machte und dabei einen Rucksack auf seinem Schoß hatte. Die 33-Jährige setzte sich daraufhin weg, stieg an der Haltestelle Stadtmitte aus und alarmierte die Polizei. Der Unbekannte soll etwa 35 Jahre alt sein, hatte eine Kapuze auf dem Kopf und einen dunklen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

