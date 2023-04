POL-S: Betrüger erbeuten Bargeld - Präventionstipps der Polizei

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter am Montagnachmittag (17.04.2023) in der Schozacher Straße Ecke Haldenrainstraße. Der 31 Jahre alte MG-Fahrer war mit seinem Auto gegen 15.35 Uhr in der Haldenrainstraße in Richtung Schozacher Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Schozacher Straße in Richtung Rotweg abbiegen. ...

mehr