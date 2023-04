Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter am Montagnachmittag (17.04.2023) in der Schozacher Straße Ecke Haldenrainstraße. Der 31 Jahre alte MG-Fahrer war mit seinem Auto gegen 15.35 Uhr in der Haldenrainstraße in Richtung Schozacher Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Schozacher Straße in Richtung Rotweg abbiegen. Als der 36 Jahre alte E-Scooter-Fahrer zu diesem Zeitpunkt den Fußgängerüberweg in der Haldenrainstraße in Richtung Tapachstraße überquerte, kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 36-Jährige kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Beide Unfallbeteiligten geben an, bei Grün gefahren zu sein, weshalb Zeugen gebeten werden, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

