Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrugsdelikte unter Verwendung von SMS oder WhatsApp, Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte

Alzey, Wörrstadt, Gabsheim (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Alzey kam es in den vergangenen Tagen wieder zu zwei vollendeten Betrugsdelikten mittels SMS oder WhatsApp. Mit der Masche: "Hallo Mama/Papa. Mein Handy ist kaputt gegangen. Das ist meine neue Nummer" beginnt die Konversation zwischen Täter und Opfer. Die Täter täuschen einen Schaden an ihrem alten Handy vor und geben an eine neue Nummer zu haben. Dann bitten sie, Geld an ein oftmals ausländisches Konto zu überweisen, da sie eine dringende Rechnung bezahlen müssen, was aufgrund des defekten Mobiltelefons nicht gehe. So erging es neben einer 73-jährigen Frau aus Alzey, die den Tätern 1500 Euro überwies, auch einer ebenfalls 73-jährigen Frau aus der Verbandsgemeinde Wörrstadt, welche 2000 Euro überwies.

Am gestrigen Donnerstag, 03.08.2023 versuchten unbekannte Täter, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, in zwei Fällen an das Geld der Angerufenen in Gabsheim (84 und 56 Jahre alt) zu kommen. In beiden Fällen gaben die Täter an, dass jeweils der Sohn der Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Es wurde dann in einem Fall eine Kaution in Höhe von 50.000,-EUR und im anderen Fall in Höhe von 120.000,- EUR gefordert. In beiden Fällen erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch und legten auf bzw. fragten bei dem Sohn nach. Die Polizei rät: Gehen sie auf Nachrichten per SMS oder WhatsApp, die mit "hallo Mama/Papa, mein Handy ist kaputtgegangen" nicht ein und informieren sie sich bei ihren Angehörigen über die Echtheit der Nachricht, bevor sie Geld an Betrüger überweisen.

Bei Anrufen von angeblichen Polizeibeamten bleiben Sie misstrauisch. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an und fordert auch nicht die Herausgabe von Geldbeträgen oder Wertsachen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, wenn Sie sich unsicher sind.

Informieren Sie unmittelbar die Polizei und erstatten Anzeige.

