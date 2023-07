PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Betrunken zur Tankstelle gefahren und Polizeibeamte beleidigt +++ Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet +++

Bad Schwalbach (ots)

Betrunken zur Tankstelle gefahren und Polizeibeamte beleidigt, 65385 Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße Sonntag, 30.07.2023, 02:00 Uhr

(sw) Mehrere Strafverfahren sind das Resultat einer Trunkenheitsfahrt in den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags in Rüdesheim am Rhein. Ein 31-Jähriger aus Ruppertshofen beabsichtigte gegen 02:00 Uhr, seinen PKW an einer Tankstelle in der Geisenheimer Straße zu betanken, was aber aus technischen Gründen misslang. Der Herr ließ zunächst seinen Ärger gegenüber den Tankstellenmitarbeitern freien Lauf und fuhr daraufhin mit seinem PKW weiter, während der Zapfhahn noch im Tank steckte. Die daraufhin verständigten Polizeibeamten konnten den PKW mitsamt Fahrer sodann an einer anderen Tankstelle im Eltviller Ortsteil Hattenheim feststellen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt und der Herr wurde zum Zwecke einer Blutentnahme zu einer Polizeistation verbracht, wo er die mit ihm befassten Polizeibeamten beleidigte und bedrohte. Nach erfolgten Blutentnahmen und Einbehaltung des Führerscheins konnte der Mann von der Polizei entlassen werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet, 65385 Rüdesheim am Rhein, St.-Urban-Straße 9, Samstag, 22.07.2023, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr

(sw) Die Polizei erhofft sich Hinweise nach einer Verkehrsunfallflucht in der Rüdesheimer St.-Urban-Straße am vergangenen Samstag. Die 45-jährige Halterin eines weißen Audi Q5 stellte ihr Fahrzeug gegen 14:00 Uhr in Höhe der Hausnummer 9 ab und musste rund eine Stunde später bei ihrer Rückkehr mehrere Schäden am Audi feststellen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf eine Höhe von ca. 2.000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Mögliche Zeugen, die Angaben zu Unfallverursacher und Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen (Tel.: 06722 / 9112 - 0).

