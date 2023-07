PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Rabiate Ladendiebin +++ Einbrecher am Werk +++ Einnahmen aus Auto gestohlen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Rabiate Ladendiebin,

Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Donnerstag, 27.07.2023, 12:55 Uhr

(wie) Am Donnerstagmitttag hat eine Ladendiebin in Taunusstein mit Gewalt ihre Flucht erzwungen. Die Frau wurde in einem Supermarkt in der Gottfried-Keller-Straße beobachtet, wie sie Lebensmittel an sich nahm und dann den Laden verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv verfolgte die Frau und versuchte, sie auf einem Parkplatz festzuhalten. Die Diebin kratzte den Detektiv daraufhin schmerzhaft am Arm, sodass dieser seinen Griff lösen musste und die Täterin mit einem Auto fliehen konnte. Die polizeibekannte Täterin konnte im Nachgang ermittelt werden und wird sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

2. Einbruch in Café,

Lorch, Bleichstraße, Mittwoch, 26.07.2023, 17:20 Uhr bis Donnerstag, 25.07.2023, 07:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Lorch in ein Café eingebrochen und Bargeld daraus entwendet. Unbekannte drangen gewaltsam in das Gebäude in der Bleichstraße ein und suchten im Inneren nach Beute. Letztendlich wurde von den Einbrechern Bargeld entwendet. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 um Hinweise.

3. Versuchte Einbrüche in Gaststätte und Druckerei, Eltville-Hattenheim und Oestrich-Winkel, Mittwoch, 26.07.2023, 16:15 Uhr bis Donnerstag, 25.07.2023, 09:00 Uhr

(wie) Einbrecher hatten es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf eine Gaststätte in Hattenheim und eine Druckerei in Winkel abgesehen. Die Polizei wurde am Donnerstag in den Hattenheimer Auweg gerufen, da dort Aufbruchspuren an einer Eingangstür einer Gaststätte entdeckt worden waren. Unbekannte hatten offensichtlich im Laufe der Nacht versucht, gewaltsam in das Gebäude zu gelangen, scheiterten aber an der massiven Tür. Die Einbrecher hinterließen beträchtlichen Schaden und flohen unerkannt. Die Polizei in Eltville ermittelt bittet unter der Rufnummer 06123/ 9090-0 um Hinweise. Gleiches geschah in der Nacht in der Winkeler Goethestraße. Einbrecher scheiterten an der Tür einer Druckerei und hinterließen Schaden, bevor sie fliehen konnten. In diesem Fall bittet die Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer 06722/ 9112-0 um Hinweise.

4. Einnahmen aus Auto gestohlen,

Idstein-Heftrich, Alteburger Straße, Donnerstag, 27.07.2023, 22:30 Uhr

(wie) Am späten Donnerstagabend hat ein Dieb die Tageseinnahmen einer Frau aus einem Auto gestohlen. Eine 75-Jährige hatte das an diesem Tag auf dem Alteburger Markt erwirtschaftete Geld in einer Tasche in ihr Fahrzeug gelegt. Als sie den weißen Citroen Jumpy kurz verließ, nutzte ein Unbekannter die Chance und entnahm die Tasche aus dem unverschlossenem Auto. Hierbei wurde er von einer Zeugin beobachtet, konnte aber trotzdem mit seiner Beute in Höhe von mehreren tausend Euro fliehen. Der Dieb konnte lediglich als dunkel gekleidet und 180 bis 185 cm groß beschrieben werden. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 um Hinweise.

5. Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell