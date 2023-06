POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 14.06.2023, 19:00 Uhr bis zum 15.06.2023, 07:00 Uhr versuchten unbekannte Täter, eine Seitentür eines an der Karlstraße in Neheim gelegenen Imbisses aufzuhebeln. Es blieb jedoch beim Versuch. Hinweise bitte an die Polizei Arnsberg unter 02932 / 9020-3211 (Schl.) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: ...

mehr