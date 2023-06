POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Arnsberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 19:00 Uhr auf Donnerstag, 07:00 Uhr kam es auf der Karlstraße in Neheim zu einem Einbruch in einen Imbiss. Bislang unbekannte Täter machten sich an dem Objekt zu schaffen. Aktuell liegen noch keine Erkenntnisse zu einer möglichen Tatbeute vor. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

