POL-RZ: Ermittlungen nach gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr

Ratzeburg (ots) - 11.03. und 10.04.2023 - Barsbüttel Im März und April kam es in Barsbüttel zu zwei Straftaten gegen Jugendliche im Ortsgebiet von Barsbüttel. Nach derzeitigem Kenntnisstand gingen am 11. März 2023 gegen 22:45Uhr drei Jugendliche die Hauptstr in Richtung Hamburg entlang. In Höhe der Musikschule kamen ihnen fünf Männer entgegen. Diese fünf jungen Männer drückten einen 15-jährigen Barsbütteler ...

