Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte; zwei Täter erbeuten mehrere tausend Euro, Zeugenaufruf

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Montag, in den frühen Morgenstunden gegen 4 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter in der Herzogstraße gewaltsam durch Aufhebeln der Außentüren Zutritt in eine Gaststätte.

Aus einem Nebenraum entwendeten sie den gesamten Tresor, den sie aus der Wand gehebelt hatten und der mit mehreren tausend Euro Bargeld gefüllt war.

Bei der Tatausführung wurde die beiden Täter durch eine Videokamera aufgezeichnet. Die Aufnahmen und weitere vorhandene Spuren werden derzeit durch die Polizei ausgewertet.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefonnummer 06202 288-0, in Verbindung zu setzen.

