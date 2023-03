Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Exhibitionist

Homburg (ots)

Am 09.03.2023, gegen 23:30 Uhr, hatte sich ein Mann, zw. 40 - 50 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, Glatze, Bierbauch, bekleidet mit einer hellgrauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke, trug FFP2-Maske, einer Studentin mit entblößtem Geschlechtsteil gezeigt. Die Tat hatte sich in der Kirrberger Straße vor den Studentenwohnheimen ereignet.

Der Mann war vor der Geschädigten gelaufen und hatte sich anschließend in Richtung der Geschädigten mit heruntergelassener Hose herumgedreht. Zu weiteren Handlungen war es nicht gekommen. Die Geschädigte konnte gefahrlos in einem großen Bogen an dem Mann vorbeilaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell