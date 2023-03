POL-HOM: Einbruch in Feuerwache

Kirkel (ots) - Am 13.03.2023 ereignete sich gegen 06:43 Uhr ein Auffahrunfall auf der Richtungsfahrbahn Luxemburg der BAB 8. In Höhe der Anschlussstelle Limbach fuhr ein PKW von hinten auf einen Kleinbus auf. Durch das Unfallgeschehen wurde niemand verletzt, jedoch ist die Verursachung bislang nicht eindeutig geklärt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung ...

