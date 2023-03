Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl in 66424 Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 10.03.2023 gegen 17:30 Uhr und 11.03.2023 gegen 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Güterbahnhofstraße in 66424 Homburg zu einem Kennzeichendiebstahl. Hierbei wurden an zwei LKW einer Firma die vorderen Kennzeichenschilder mit Homburger Kreiskennzeichen gestohlen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

