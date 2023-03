POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW in Blieskastel

Homburg (ots) - In der Nacht vom 08.03.2023 auf den 09.03.2023 kam es in einem Einkaufsmarkt in der Mannlichstraße in Homburg zu einem Einbruchsdiebstahl. Zunächst verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür in das Gebäude. In der Folge kam es zum Diebstahl von Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Personen, welche sachdienliche Angaben zu dem Einbruch machen können, wenden sich bitte an die ...

