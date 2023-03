POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Real-Marktes in 66450 Bexbach

Blieskastel (ots) - In der Nacht vom 07.03.2023 auf den 08.03.2023 kam es zu einem Kennzeichendiebstahl auf dem Parkplatz der Dammstraße in Niederwürzbach. Hierbei wurden das vordere sowie das hintere Kennzeichenschild eines dort über Nacht abgestellten roten Pkw entwendet. Personen, welche sachdienliche Angaben machen können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Homburg (06841/1060). Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Homburg HOM- ESD ...

mehr