POL-HSK: Aktion Verkehrssicheres Fahrrad bei der Sparkasse Hochsauerland in Olsberg

Olsberg (ots)

Von März bis Juni fand die diesjährige Radfahrausbildung in den örtlichen Grundschulen in Olsberg, Bigge und Bruchhausen statt. Bei Wind und Wetter, von Dauerregen bis Hitzewelle, fuhren die rund 120 Kinder der drei Schulen ihre Runden durch die Straßen in ihrer Umgebung. Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist neben Radfahren können und Helm tragen auch das verkehrssichere Fahrrad. Nur wer ein Fahrrad vorweisen konnte, an dem die vorgeschriebene Beleuchtung, zwei funktionierende Bremsen, eine Klingel und alle Reflektoren angebracht waren, bekam nicht nur eine Plakette und durfte mitfahren, sondern konnte auch an der Verlosung der Sparkasse in Olsberg teilnehmen, die die Polizei auch in diesem Jahr wieder bei der Radfahrausbildung insbesondere zum Thema Sicherheit dankenswerterweise so freundlich unterstützt. Fast alle Kinder konnten ein verkehrssicheres Fahrrad vorweisen und so musste das Los entscheiden wer eine Einladung für den 15. Juni in die Sparkasse bekam, wo sie um 15:30 Uhr von der Filialleiterin Cathrin Klamandt und ihrer Mitarbeiterin Nora Hertwig herzlich empfangen wurden. Zehn Kinder durften sich über ein Geschenk der Sparkasse als Anerkennung für ihr verkehrssicheres Fahrrad freuen. Unter allen Anwesenden wurde dann sogar noch ein Hauptpreis verlost.

Über einen E-Book Reader durfte sich in diesem Jahr Max Menn freuen. Wir gratulieren recht herzlich und wünschen viel Spaß mit dem tollen Preis. Aber auch die anderen Kinder gingen nicht leer aus und bekamen eine tolle Trinkflasche für die kommenden Radtouren und einen Gutschein für das örtliche Schwimmbad, damit man sich nach einer ordentlichen Tour auch schön abkühlen kann.

