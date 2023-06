POL-HSK: Einbruch in Imbiss

Arnsberg (ots) - Bereits am Montag, 12.06.2023, 08:13 Uhr, ereignete sich in Arnsberg eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Hier kam es in der Königstraße zwischen einem grauen SUV des Herstellers BMW und einem entgegenkommenden grauen Klein-Lkw zu einer Kollision. Es entstand zumindest an dem SUV Sachschaden am linken Außenspiegel. Der Fahrer des Klein-Lkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in Richtung ...

