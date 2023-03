POL-BI: Rotlichtfahrt eines Radfahrers führt zum Verkehrsunfall

Bielefeld (ots) - Bielefeld - Schildesche - Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu einem Pkw-Aufbruchsversuch am Montag, 27.03.2023 auf einem Supermarkt-Parkplatz in Schildesche. Eine aufmerksame Zeugin meldete am Montag gegen 15:55 Uhr, dass zwei männliche Personen versuchen, auf einem Supermarkt-Parkplatz in Schildesche an der Beckhausstraße, im Bereich zwischen Brüggemannstraße und Stadtheider Straße, ...

