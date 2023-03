Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Aufbruch in Schildesche

Bielefeld (ots)

Bielefeld - Schildesche - Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu einem Pkw-Aufbruchsversuch am Montag, 27.03.2023 auf einem Supermarkt-Parkplatz in Schildesche.

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Montag gegen 15:55 Uhr, dass zwei männliche Personen versuchen, auf einem Supermarkt-Parkplatz in Schildesche an der Beckhausstraße, im Bereich zwischen Brüggemannstraße und Stadtheider Straße, ein Auto gewaltsam aufzubrechen. Als die beiden Männer die Aufmerksamkeit der Zeugin bemerkten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Schildescher Straße. Auch von der hinzukommenden Pkw-Besitzerin wurden die Männer gesehen und noch kurz verfolgt.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Ein Mann ist circa 35 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß mit normaler Statur. Er hat schwarze Haare und einen Dreitagebart. Er war bekleidet mit einer grünen Jacke. Auf der linken Wange hatte er eine auffällige Narbe. Der zweite Mann ist circa 20 Jahre alt, schlank und Brillenträger. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose, dazu trug er ein schwarzes Cap.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Männer gesehen haben und weitere Hinweise geben können. Bitte kontaktieren Sie das Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0521/5450.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell