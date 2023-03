POL-BI: Verkehrsdienst führt ganztägige Kontrollen durch

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Stieghorst - Am Montagnachmittag, 27.03.2023, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Wohn- und Geschäftsgebäude ein. Sie entkamen mit ihrer Beute vom Tatort in der Schneidemühler Straße, Höhe Stettiner Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlangten die unbekannten Täter Zugang zum Gebäude und verschafften sich dann gewaltsam Zugang zu einer ...

mehr