POL-BI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bielefeld

Bielefeld - Mitte - Ein folgenschwerer Besuch in Steinhagen kostete einen 23-jährigen Bielefelder am Sonntag, 26.03.2023, den Führerschein und circa 8000 Euro Schaden an seinem Pkw.

Am Sonntagvormittag erhielt ein junger Mann Besuch von der Polizei. Die Beamten fragten ihn nach seinem Pkw, der in der Nähe seiner Wohnung geparkt war. Der Pkw wies erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf und war entgegen der Fahrtrichtung abgestellt und so einem aufmerksamen Passanten aufgefallen. Der Bielefelder entsann sich, dass er nach einem Besuch bei Freunden in Steinhagen mit dem Pkw über den Ostwestfalendamm nach Hause gefahren war. Er erinnerte sich daran, dass der Wagen dabei komische Geräusche gemacht hatte.

Tatsächlich hatten die Beamten am gleichen Morgen gegen 06:50 Uhr auf dem Ostwestfalendamm einen linken Vorderreifen gefunden, der - wie sich später herausstellte - an den Pkw des jungen Mannes gehörte. Der Bielefelder war auf seinem Weg mit dem Pkw in eine Leitplanke geprallt und seit dem Verlust des Reifens auf der Felge nach Hause gefahren.

Der Bielefelder stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

