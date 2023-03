POL-BI: Polizisten fassen betrunkenen Unfallfahrer auf der Flucht

Bielefeld (ots) - Bielefeld -Sennestadt- Am Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in ein Vereinslager ein - die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit zwischen Freitagabend, 24.03.2023 um 20:00 Uhr und Sonntagvormittag, 26.03.2023 um 11:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Nebengebäude am Fußballrasenplatz in Sennestadt an der Travestraße ein. Dabei verwüsteten sie die dort gelagerten Utensilien und randalierten im ...

