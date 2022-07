LPI-SHL: Mit geklautem Fahrrad unterwegs

Möhra (ots) - Donnerstagmittag (21.07.2022) wurde die Rettungsleitstelle des Wartburgkreises über ein Feuer in einer Agrargenossenschaft in der Waldfischer Straße in Möhra informiert. Schnell eilten sämtliche Rettungskräfte und die Kollegen der Polizeiinspektion Bad Salzungen vor Ort. Aus ungeklärter Ursache hatte sich Stroh in einem Kuhstall entzündet. Mitarbeiter versuchten, bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit Wasserschläuchen Herr über die Flammen zu werden. ...

mehr