Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch am Fußballplatz Sennestadt

Bielefeld (ots)

Bielefeld -Sennestadt- Am Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in ein Vereinslager ein - die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Freitagabend, 24.03.2023 um 20:00 Uhr und Sonntagvormittag, 26.03.2023 um 11:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Nebengebäude am Fußballrasenplatz in Sennestadt an der Travestraße ein. Dabei verwüsteten sie die dort gelagerten Utensilien und randalierten im Inneren des Gebäudes. Sie entwendeten möglicherweise elektronische Geräte. Die Polizei bittet Anwohner, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder weitere Zeugen um Hinweise an das Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0521/5450.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell