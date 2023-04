Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Daun (ots)

Am 13.04.2023 zwischen 07:00 Uhr und 18:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Platz vor der Rettungswache in der Straße "Auf'm Weiher" in Daun.

Hier touchierte er mutmaßlich beim Ein- / Ausparken oder Wenden einen ordnungsgemäß dort abgestellten Personenkraftwagen.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell