Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall eines Motorradfahrers auf der L7 bei Oberweis

Oberweis (ots)

Der 30-jährige Motorradfahrer befuhr die L7 aus Bettingen kommend in Fahrtrichtung Oberweis. In einer Linkskurve verlor er offensichtlich ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Anschließend rutschte er mehrere Meter über den Asphalt. An dem Motorrad entsteht Sachschaden. Der Fahrzeugführer wurde mit Schmerzen im Brustkorb und im Oberschenkel ins Krankenhaus Bitburg verbracht. Während der Unfallaufnahme und Erstversorgung des Verunfallten wurde die L7 kurzzeitig an der Unfallstelle gesperrt.

Die Polizei Bitburg weist in diesem Zusammenhang alle Motorradfahrenden auf eine defensive Verkehrsteilnahme hin und sensibilisiert die übrigen Verkehrsteilnehmenden gleichzeitig für den Beginn der Motorradsaison und das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme.

