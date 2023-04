POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt mit flüchtendem Kleinkraftrad

Kelberg (ots) - Wie der Polizeiinspektion Daun erst am 13.04.2023 mitgeteilt wurde, befand sich am 06.04.2023 gegen 16:00 Uhr ein 86-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Kelberg im LIDL-Markt in Kelberg. Hier entwendete eine bisher unbekannte Täterin diesem das Portemonnaie aus der Hosentasche und begab sich im Anschluss zur Volksbank-Filiale in Kelberg, wo sie versuchte mit der entwendeten EC-Karte Geld abzuheben. Die ...

mehr