Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl mit anschließender Verwertungstat

Kelberg (ots)

Wie der Polizeiinspektion Daun erst am 13.04.2023 mitgeteilt wurde, befand sich am 06.04.2023 gegen 16:00 Uhr ein 86-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Kelberg im LIDL-Markt in Kelberg.

Hier entwendete eine bisher unbekannte Täterin diesem das Portemonnaie aus der Hosentasche und begab sich im Anschluss zur Volksbank-Filiale in Kelberg, wo sie versuchte mit der entwendeten EC-Karte Geld abzuheben.

Die Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: blonde Haare, rote Hose, schwarze Jacke, schwarze Basecap.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Tatverdächtigen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

