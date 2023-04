POL-PDWIL: Brand einer Wiesenfläche

Oberweis (ots) - Der 30-jährige Motorradfahrer befuhr die L7 aus Bettingen kommend in Fahrtrichtung Oberweis. In einer Linkskurve verlor er offensichtlich ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Anschließend rutschte er mehrere Meter über den Asphalt. An dem Motorrad entsteht Sachschaden. Der Fahrzeugführer wurde mit Schmerzen im ...

mehr