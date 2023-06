Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Diebe in Garage

Legden (ots)

Tatort: Legden, Mühlenkamp;

Tatzeit: 14.06.2023, zwischen 06.00 Uhr und 19.00 Uhr;

Aus einer mutmaßlich unverschlossenen Garage in Legden haben Unbekannte ein Pedelec, eine Motorsäge sowie einen Laubbläser entwendet. Zu dem Geschehen am Mühlenkamp kam es am Mittwoch zwischen 06.00 Uhr und 19.00 Uhr. Zwei weitere Geräte hatten die Täter wohl zum Abtransport bereitgelegt, jedoch nicht mitgenommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell