Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Fahrraddiebstähle in Innenstadt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Möllenweg, Neustraße sowie Konrad-Adenauer-Straße;

Tatzeit: zwischen 14.06.2023, 11.30 Uhr, und 15.06.2023, 15.30 Uhr;

Aus einem Innenhof am St.-Antonius-Hopital entwendeten am Mittwoch Unbekannte ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Vellode. Zu dem Geschehen kam es zwischen 11.30 Uhr und 20.00 Uhr. Am Donnerstag zwischen 13.00 Uhr rund 15.30 Uhr trieben Fahrraddiebe auf der Neustraße ihr Unwesen. Sie erbeuteten ein graues Gazelle Pedelec samt Gepäcktasche mit einer Regenhose sowie ein schwarzes Pedelec des gleichen Herstellers.

Gegen 13.20 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei, da sie zwei mutmaßliche Fahrraddiebe bei der Tat beobachtet hatte. Die Jugendlichen befuhren mit einem Rad den Rathausplatz, hielten an und durchsuchten den am Lenker montierten Korb und eine Fahrradtasche. Anschließend entfernen sie die Behältnisse und warfen sie in eine öffentliche Grünanlage. Dann setzen sie ihre Fahrt fort. Die Beamten fanden in der mit der Aufschrift "Beck" und "ptt post" versehenen Tasche einen Fahrradsattelüberzug, eine Warnweste sowie eine gelbe Regenjacke.

Die Flüchtigen beschrieb die Melderin wie folgt: circa 13 bis 14 Jahre, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlanke Statur, kurze, schwarze Haare. Eine Person war mit einem schwarzen T-Shirt sowie schwarzen Shorts bekleidet. Der zweite trug ein weißes T-Shirt und ebenfalls schwarze Shorts. Die Polizei sucht den möglichen Geschädigten sowie Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

