Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Rotlicht missachtet

Auto kollidieren auf Kreuzung

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Arnoldstraße / Hessenweg / Wessumer Straße;

Unfallzeit: 15.06.2023, 15.00 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitt eine 28 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Ahaus. Die Ahauserin war auf der Arnoldstraße aus Richtung Adenauerring kommend in Richtung Hessenweg unterwegs. Als sie die Wessumer Straße bei nach derzeitigem Ermittlungstand Grünlicht zeigender Ampel queren wollte, kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 76-Jährigen. Der Halterner hatte die Wessumer Straße aus Richtung Graeser Straße kommend in Richtung Wallstraße befahren und missachtete mutmaßlich das Rotlicht. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 28-Jährige leicht. Der Rettungsdienst behandelte die Frau sowie ihr Kleinkind vor Ort. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 12.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell